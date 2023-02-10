"Все будут жиреть": Лукашенко "спрогнозировал", каким будет мир будущего (видео)

По словам белорусского политика, завтра "мир будет другой". Он призвал ученых в республике воспользоваться моментом и заняться перспективными разработками, так как "маятник качнулся в их сторону".

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Александр Лукашенко призвал белорусских ученых воспользоваться сегодняшним моментом для своих разработок и инновационных предложений, потому что потом "будет поздно". Об этом политик заявил 9 февраля на встрече с научными сотрудниками после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщается на сайте лидера Республики Беларусь.

После официальной части мероприятия Лукашенко пообщался с учеными во время чаепития. При этом, как уточнил политик, чай ему присылает глава Китая Си Цзиньпин.

В рамках встречи лидер республики подчеркнул, что сегодня вкладываются большие финансовые средства в перспективные разработки, и белорусским ученым надо этим воспользоваться.

"Маятник качнулся в вашу сторону. И надо использовать это время, потому что завтра будет поздно", — прокомментировал он.

Как считает Лукашенко, в будущем мир "опять успокоится и будет почивать на лаврах".

"Тихо будет, спокойно, вольготно, все будут жить, жиреть в заново перераспределенном мире. Мир будет другой. Это уже никто сегодня не оспаривает", — добавил он.

Напомним, 9 февраля в соцсетях написали, что белорусские военные усиливают защиту автомобильной техники "дополнительными модульными установками" и "элементами бронезащиты". На опубликованных снимках видно, что кабины боевой автомобильной техники закрыты обычными бревнами.

24 января Александр Лукашенко пообещал "уничтожить" участников добровольческих военизированных формирований белорусов, действующих в других странах.