"Обратной дороги нет": Лукашенко пригрозил уничтожением формированиям белорусов в других странах

Белорусский политик намерен преследовать бойцов из дислоцированного в Украине полка им. Калиновского и "Посполитого рушения" в Польше.

Related video

Александр Лукашенко обещает "уничтожить" участников добровольческих военизированных формирований белорусов, действующих в других странах. Об этом он заявил сегодня, 24 января, на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, передает белорусское госагентство "Белта".

"Отдельные из тех, кто туда [за границу] побежали — кушать-то хочется, — ужесточили позицию и теперь делают ставку на применение силы", — прокомментировал Лукашенко.

По его словам, белорусы за границей участвуют в военизированных формированиях — таких как полк им. Кастуся Калиновского в Украине или "Посполитое рушение" с созданными при нем "хоругвями".

"Обратной дороги нет и не будет. Все эти "калиновцы", "хоругви" и прочие будут отвечать не просто по закону. С ними будет разговор один — на уничтожение", — подчеркнул Лукашенко.

Как отметил белорусский политик, законы в стране "достаточно ужесточили", чтобы преследовать и наказывать тех, кто выступает против действующего в стране режима.

Лукашенко прокомментировал, что некоторых белорусов, которые "встали на путь исправления" в Минске могут простить.

"Однако это касается только тех, кто заслуживает этого прощения", — добавил он.

Однако если белорусы действуют при поддержке западных спецслужб и "ставят под угрозу человеческие жизни", то им при действующем режиме места не найдется, утверждает политик.

Напомним, на этом же совещании 24 января Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить пакт о ненападении. При этом, как считает белорусский политик, Запад не отказался от планов по Минску, а Киев "продолжает готовить боевиков и экстремистов".