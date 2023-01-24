"Дороги назад немає": Лукашенко пригрозив знищенням формуванням білорусів в інших країнах

Білоруський політик має намір переслідувати бійців із дислокованого в Україні полку ім. Калиновського та "Посполитого рушення" у Польщі.

Related video

Олександр Лукашенко обіцяє "знищити" учасників добровольчих воєнізованих формувань білорусів, які діють в інших країнах. Про це він заявив сьогодні, 24 січня, на нараді про суспільно-політичну обстановку та стан злочинності в країні, передає білоруське держагентство "Белта".

"Окремі з тих, хто туди [за кордон] втекли — їсти ж то хочеться, — посилили позицію і тепер роблять ставку на застосування сили", — прокоментував Лукашенко.

За його словами, білоруси за кордоном беруть участь у воєнізованих формуваннях, таких як полк ім. Кастуся Калиновського в Україні або "Посполите рушення" із створеними при ньому "хоругвями".

"Дороги назад немає і не буде. Усі ці "калиновці", "хоругви" та інші відповідатимуть не просто згідно із законом. З ними буде розмова одна — на знищення", — наголосив Лукашенко.

Як зазначив білоруський політик, закони в країні "досить посилили", щоб переслідувати і карати тих, хто виступає проти режиму, що діє в країні.

Лукашенко прокоментував, що деяких білорусів, які "встали на шлях виправлення", у Мінську можуть пробачити.

"Однак це стосується лише тих, хто заслуговує на це прощення", — додав він.

Однак якщо білоруси діють за підтримки західних спецслужб і "ставлять під загрозу людські життя", то їм при чинному режимі місця не знайдеться, стверджує політик.

Нагадаємо, на цій же нараді 24 січня Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонувала Білорусі укласти пакт про ненапад. При цьому, як вважає білоруський політик, Захід не відмовився від планів щодо Мінська, а Київ "продовжує готувати бойовиків та екстремістів".