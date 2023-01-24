Лукашенко заявив, що Україна "пропонує" Білорусі укласти пакт про ненапад

На думку самопроголошеного президента, Захід не відмовився від планів щодо Мінська, а Київ "продовжує готувати бойовиків та екстремістів". Білорусі також погрожують Польща та Литва, вважає диктатор.

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Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонувала Білорусі укласти пакт про ненапад. Про це він сказав 24 січня на нараді про суспільно-політичну обстановку та стан злочинності в країні, повідомило білоруське держагентство "БЕЛТА".

"Захід не відмовився від планів щодо Білорусі, в Україні продовжують готувати бойовиків та екстремістів. Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх", — заявив диктатор.

За словами Лукашенка, безпеці Білорусі також загрожують Польща та Литва.

"Тому змушені жорстко реагувати. Нам по периметру вистачає питань — і в повітряному просторі, і на землі, зелений кордон. У нас там вистачає проблем. Дай Боже утримати все це", — продовжив він.

Лукашенко також прагне посилити ситуацію всередині країни та обіцяє жорстку реакцію на дії опозиції, яку назвав екстремістами.

"І нехай не ображаються: ми попереджали", — наголосив самопроголошений глава держави.

На його переконання, якби білоруські силовики не придушили протести у 2020 році, ситуація в країні зараз була б гірша, ніж в Україні.

"Нам треба згуртуватися зараз, щоб вижити, щоб, не дай Боже, тут не літали ракети і не кидали на нас бомби", — заявив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни 19 січня назвав приблизний термін повторного вторгнення ЗС РФ до України з Білорусі. Експерти вважають, що це може статися наприкінці 2023 року.

Олександр Лукашенко 19 січня говорив про "приємне подив" Україною. Захід нібито штовхає Київ на провокації проти Білорусі, але ці задуми поки що не реалізуються, сказав він.

У Центрі національного опору при Силах спецоперацій ЗСУ раніше стверджували, що Лукашенко створив додатковий підрозділ охорони, оскільки побоюється фізичної ліквідації.