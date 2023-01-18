Лукашенко, побоюючись замаху, сформував собі особисту охорону — Сили спецоперацій

Диктатор не виключає зради з боку співробітників КДБ, на тлі чого розпорядився сформувати підрозділ з-поміж бійців ПВК "Гард сервіс", на який раніше поклали відповідальність за підготовку до можливого вторгнення в Україну.

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Білоруський лідер Олександр Лукашенко через недовіру до своїх спецслужб сформував додатковий підрозділ охорони. Про це інформує Центр національного спротиву, який функціонує при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

За інформацією відомства, в урядових колах Білорусі посилюється ситуація.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко, як повідомляє Центр нацопору, формує власний підрозділ охорони. Це пов'язано з тим, що політик побоюється можливої фізичної ліквідації і не виключає, що спецслужби, які йому підпорядковуються, можуть бути замішані в зраді.

Насамперед йдеться про Комітет державної безпеки, якому не довіряє Олександр Лукашенко.

"Диктатор організував новий підрозділ особистої охорони, який сформований із представників однієї з приватних охоронних компаній країни. За інформацією білоруського підпілля — це компанія "Гард сервіс", на яку вже покладено завдання щодо формування ПВК для участі у війні проти українців", — додали в Центрі нацопору, коментуючи ситуацію в оточенні Олександра Лукашенка.

Зазначимо, що Генеральний штаб ЗСУ ще у вересні 2022 року повідомляв, що у Білорусі проходила підготовка особового складу приватної військової компанії "Гард сервіс", яку пов'язують із Олександром Лукашенком. Бійці ПВК, яка була сформована під час президентської кампанії для розгону протестувальників, навчалися військової справи під керівництвом кураторів із "Групи Вагнера".

Після Нового року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Олександр Лукашенко найближчим часом може оголосити мобілізацію у Білорусі. На тлі підготовки можливого вторгнення в Україну, за словами опозиціонера Павла Латушка, диктатор розпорядився, щоб усі співробітники МВС здали свої паспорти на зберігання, позбавивши їх можливості виїхати з країни у разі вступу Збройних сил РБ у відкриту війну проти сусідньої держави.