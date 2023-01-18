Лукашенко, опасаясь покушения, сформировал себе личную охрану, — Силы спецопераций

Диктатор не исключает предательства со стороны сотрудников КГБ, на фоне чего распорядился сформировать подразделение из числа бойцов ЧВК «Гард сервис», на которую ранее возложили ответственность за подготовку к возможному вторжению в Украину.

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Белорусский лидер Александр Лукашенко из-за недоверия к своим спецслужбам сформировал дополнительное подразделение охраны. Об этом информирует Центр национального сопротивления, функционирующий при Силах специальных операций ВСУ.

По информации ведомства, в правительственных кругах Беларуси ужесточается ситуация.

Белорусский лидер Александр Лукашенко, как информирует Центр нацсопротивления, формирует собственное подразделение охраны. Это связано с тем, что политики опасается возможной физической ликвидации и не исключает, что подчиняемые ему спецслужбы могут быть замешаны в предательстве.

В первую очередь, речь идет о Комитете государственной безопасности, которому не доверяет Александр Лукашенко.

"Диктатор организовал новое подразделение личной охраны, которое сформировано из представителей одной из частных охранных компаний страны. По информации белорусского подполья — это компания "Гард сервис", на которую уже возложены задачи по формированию ЧВК для участия в войне против украинцев", — добавили в Центре нацсопротивления, комментируя ситуацию в окружении Александра Лукашенко.

Отметим, что Генеральный штаб ВСУ еще в сентябре 2022 года сообщал, что в Беларуси проходила подготовка личного состава частной военной компании "Гард сервис", которую связывают с Александром Лукашенко. Бойцы ЧВК, которая была сформирована во время президентской кампании для разгона протестующих, обучались военному делу под руководством кураторов из "Группы Вагнера".

После Нового года в СМИ появилась информация о том, что Александр Лукашенко в ближайшее время может объявить мобилизацию в Беларуси. На фоне подготовки возможного вторжения в Украину, по словам оппозиционера Павла Латушко, диктатор распорядился, чтобы все сотрудники МВД сдали свои паспорта на хранения, лишив их возможности выехать из страны в случае вступления Вооруженных сил РБ в открытую войну против соседнего государства.