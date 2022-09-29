Белорусов втягивают в войну: Генштаб рассказал, что происходит у северных границ Украины

По данным Алексея Громова, на территории Беларуси приводят в порядок инфраструктуру военных аэродромов, а также проверяют готовность железнодорожников к переброске войск и тренируют бойцов местной ЧВК.

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На Волынском, Житомирском и Киевском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено, сообщил во время брифинга в Military Media Center замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Однако россияне не оставляют попыток втянуть белорусов в непосредственное участие в войне.

Генерал Громов сообщил, что сейчас идет реконструкция резервного военного аэродрома Лунинец, расположенного в 50 км от границы с Ровенской областью. Там приводят в порядок казармы и общежития для личного состава, склады и прочую инфраструктуру. В Генштабе предполагают, что инфраструктуру аэродрома собираются использовать на протяжении долгого времени, в том числе российские войска.

Также инженерные работы продолжаются на аэродроме Зябровка, расположенном в 25 км от границы с Черниговской областью. Сейчас там находятся зенитно-ракетный дивизион С-400 и несколько радиолокационных станций. Элементы ракетного дивизиона "Искандер" наблюдают в районе Осиповичи, в 180 км от Житомирской области.

По словам Громова, сейчас на белорусской железной дороге идет проверка готовности к перевозке войск.

Россияне тренируют бойцов местной ЧВК

"Под руководством представителей частной военной компании "Вагнер" продолжается подготовка сотрудников частного охранного предприятия "Гард сервис", — сказал Алексей Громов. — Эта организация появилась перед выборами в Беларуси в 2020 году и, соответственно, перед массовыми протестами. Указ [президента Беларуси Александра] Лукашенко разрешил сотрудникам фирмы использовать огнестрельное оружие".

По данным Генштаба, "Гард сервис" связан с управлением делами президента РБ. Фирма выполняет функции, схожие с ЧВК "Вагнер" — охрана грузов и объектов в странах третьего мира.

Между тем и украинские воины не теряют времени зря. По словам Громова, сейчас силы обороны Украины проводят учения на границах с Беларусью.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Беларуси намерены разместить 20 тыс. мобилизованных россиян. Они пополнят дислоцированные в этой стране российские подразделения.

Также местные телеграм-каналы сообщают о том, что белорусские железнодорожники готовятся к приему военных эшелонов из России. Они проверяют места погрузки-выгрузки на станциях БелЖД и разрабатывается график движения российских составов с техникой.