Білорусів втягують у війну: Генштаб розповів, що відбувається біля північних кордонів України

За даними Олексія Громова, на території Білорусі упорядковують інфраструктуру військових аеродромів, а також перевіряють готовність залізничників до перекидання військ і тренують бійців місцевої ПВК.

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На Волинському, Житомирському та Київському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, повідомив під час брифінгу у Military Media Center заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Однак росіяни не залишають спроб втягнути білорусів у безпосередню участь у війні.

Генерал Громов повідомив, що зараз триває реконструкція резервного військового аеродрому Лунинець, розташованого за 50 км від кордону з Рівненською областю. Там упорядковують казарми та гуртожитки для особового складу, склади та іншу інфраструктуру. У Генштабі припускають, що інфраструктуру аеродрому мають намір використовувати протягом тривалого часу, зокрема російські війська.

Також інженерні роботи продовжуються на аеродромі Зябрівка, розташованому за 25 км від кордону з Чернігівською областю. Наразі там знаходяться зенітно-ракетний дивізіон С-400 та кілька радіолокаційних станцій. Елементи ракетного дивізіону "Іскандер" спостерігають у районі Осиповичі, за 180 км від Житомирської області.

За словами Громова, зараз на білоруській залізниці триває перевірка готовності до перевезення військ.

Росіяни тренують бійців місцевої ПВК

"Під керівництвом представників приватної військової компанії "Вагнер" триває підготовка співробітників приватного охоронного підприємства "Гард сервіс", — сказав Олексій Громов. — Ця організація постала перед виборами у Білорусі в 2020 році і, відповідно, перед масовими протестами. Указ [президента Білорусі Олександра] Лукашенка дозволив співробітникам фірми використати вогнепальну зброю".

За даними Генштабу, "Гард сервіс" пов'язаний з управлінням справами президента РБ. Фірма виконує функції, схожі на ПВК "Вагнер" — охорона вантажів та об'єктів у країнах третього світу.

Тим часом і українські воїни не гають часу. За словами Громова, зараз сили оборони України проводять навчання на кордонах із Білоруссю.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у Білорусі мають намір розмістити 20 тис. мобілізованих росіян. Вони поповнять дислоковані у цій країні російські підрозділи.

Також місцеві телеграм-канали повідомляють про те, що білоруські залізничники готуються до прийому військових ешелонів із Росії. Вони перевіряють місця завантаження-вивантаження на станціях БелЗД та розробляється графік руху російських складів з технікою.