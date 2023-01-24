Лукашенко заявил, что Украина "предлагает" Беларуси заключить пакт о ненападении

По мнению самопровозглашенного президента, Запад не отказался от планов по Минску, а Киев "продолжает готовить боевиков и экстремистов". Беларуси также угрожают Польша и Литва, считает диктатор.

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Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить пакт о ненападении. Об этом он сказал 24 января на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, сообщило белорусское госагентство "БЕЛТА".

"Запад не отказался от планов касательно Беларуси, в Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов. Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их", — заявил диктатор.

По словам, Лукашенко, безопасности Беларуси также угрожают Польша и Литва.

"Поэтому вынуждены жестко реагировать. Нам по периметру хватает вопросов — и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай Бог удержать все это", — продолжил он.

Лукашенко также стремится ужесточить ситуацию внутри страны и обещает жесткую реакцию на действия оппозиции, которую назвал экстремистами.

"И пусть не обижаются: мы предупреждали", — подчеркнул самопровозглашенный глава государства.

По его убеждению, если бы белорусские силовики не подавили протесты в 2020 году, обстановка в стране сейчас была бы хуже, чем в Украине.

"Нам надо сплотиться сейчас, чтобы выжить, чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы", — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, что американский Институт изучения войны 19 января назвал примерный срок повторного вторжения ВС РФ в Украину из Беларуси. Эксперты считают, что это может случиться в конце 2023 года.

Александр Лукашенко 19 января говорил о "приятном удивлении" Украиной. Запад якобы толкает Киев на провокации против Беларуси, но эти замыслы пока не реализуются, сказал он.

В Центре национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ ранее утверждали, что Лукашенко создал дополнительное подразделение охраны, так как опасается физической ликвидации.