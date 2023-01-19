"Держится": Лукашенко заявил Лаврову, что доволен Украиной (видео)

По словам политика, Запад хочет использовать Украину против Беларуси, а также строит некие "планы" против Минска и Москвы.

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Александр Лукашенко заявил, что Украину его приятно удивляет, так как не идет на провокации против Беларуси, хотя ее сильно к этому подталкивает Запад. Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Минске, соответствующее видео появилось на Telegram-канале "Пул Первого".

"Проблемы, связанные с операцией России в Украине, … Все, что я обещал… Все, что нужно для России и Беларуси, мы делаем", — сказал Лукашенко.

По его словам, Россия якобы никогда не была против мира, а готова договариваться.

"Если что-то надо с нашей стороны для этого, вы скажите прямо, мы сделаем. Будем работать вместе рука об руку", — отметил Лукашенко.

Политик отметил, что безопасность для России и Беларуси стала еще важнее из-за неких "замыслов" западных соседей.

"Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет – Украина пока держится", — сказал Лукашенко.

Он заявил, что Беларуси придется выдержать это время.

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Глава МИД РФ в свою очередь заявил, что президент России Владимир Путин и Лукашенко встречались лично около 10 раз в 2022-м году.

"А в этом году будем встречаться еще больше", — отметил политик.

Напомним, что Лукашенко объявил 2023 годом мира. По его словам, в стране ключевыми направлениями станут усовершенствование системы военно-патриотического воспитания населения. Все это планируется выполнить в противоположность тотальной "милитаризации Европы".

Также Фокус писал, что Центр национального сопротивления сообщил, что Лукашенко, опасаясь покушения, сформировал себе личную охрану. Он не исключает предательства со стороны сотрудников КГБ, на фоне чего распорядился сформировать подразделение из числа бойцов ЧВК "Гард сервис", на которую ранее возложили ответственность за подготовку к возможному вторжению в Украину.