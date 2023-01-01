В противоположность "милитаризации Европы": Лукашенко объявил 2023 годом мира

Кроме того, политик заявил, что в 2023 году в стране ключевыми направлениями станут усовершенствование системы военно-патриотического воспитания населения.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2023 годом мира. Об этом сообщают в пресс-службе политика.

"2023 год объявлен годом мира и созидания. Соответствующий указ №1 от 1 января 2023 года подписал глава государства Александр Лукашенко", — рассказали представители Лукашенко.

В частности, отмечается, что указ издан "в целях консолидации белорусского народа, укрепления в обществе идей мира и творческого труда как главных условий развития белорусского государства".

Сам приказ опубликован в последний день 2022 года.

Кроме того, самопровозглашенный президент РБ заявил, что в 2023 году в стране ключевыми направлениями станут усовершенствование системы военно-патриотического воспитания населения, продвижение мирных инициатив граждан и общественности, содействие межконфессиональному диалогу и тому подобное.

Все это планируется выполнить в противоположность тотальной "милитаризации Европы".

Отметим, что с территории Беларуси с февраля 2022 по территории Украины были выпущены сотни ракет. Также именно из РБ зашли российские войска, которые планировали захватить Киев и область.

Напомним, Александр Лукашенко легализовал свое "вечное правление".

Также Фокус писал о возможности размещения на территории РБ российского ядерного оружия.