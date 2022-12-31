Теперь это законно: Лукашенко легализировал свое пожизненное участие в политике Беларуси

Обновленная белорусская Конституция также предусматривает исключение ряда полномочий Парламента в пользу Совета Республики.

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В пятницу, 30 декабря Александр Лукашенко подписал ряд законов, касающихся деятельности Парламента. В одном из документов речь идет о пожизненном включении Лукашенко в Совет Республики Беларусь, сообщают его в пресс-службе.

"Предусмотрено, что членом Совета Республики пожизненно с его согласия является Президент Беларуси, прекративший исполнение своих полномочий", — говорится на официальном сайте.

Изменения были внесены в закон "О Национальном собрании Республики Беларусь". С 30 декабря вместо двух парламентских сессий в год будет проходить одна. Внеочередные сессии теперь будут сзываться не президентом, а главами палат.

Отмечается, что в случае вакансии должности президента, функцию главы государства должен взять на себя председатель Совета Республики Беларусь. На данный момент эту должность занимает Наталья Кочанова.

"Кроме того, исключен ряд полномочий Парламента, которые были переданы Всебелорусскому народному собранию", — говорится в сообщении.

Речь идет о назначении судей Конституционного Суда и членов Центральной избирательной комиссии. Кроме того, Всебелорусское народное собрание будет заниматься утверждением основных векторов политики страны и вопросами связными с военной доктриной.

Ранее мы писали о том, бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко 29 декабря заявил о намерении Владимира Путина и Александра Лукашенко разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

Фокус также сообщал, что 29 декабря на территории Беларуси упала ракета, которую могли выпустить из ЗРК С-300. В Минске утверждают, что данная ракета — украинская.

Еще мы писали о том, что 27 декабря в Русском музее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко. Журналисты, отметили, что Путин и Лукашенко приехали на переговоры на одном автомобиле, украшенном флагом России.