"Не только чай пьем": Лукашенко приехал в Санкт-Петербург на встречу с Путиным (видео)

По словам президента РФ, он встретился со своим белорусским коллегой для "принятия нужных решений". Также Путин сообщил, что 2023-й будет "Годом русского языка" в странах СНГ.

Related video

Во вторник, 27 декабря, в Русском музее в Санкт-Петербурге проходит встреча президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как уточнил глава российского государства, он встретился со своим коллегой из Беларуси, чтобы поговорить о "серьезных делах".

"Хотя мы в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день дает нам повод пообсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно", — прокомментировал Путин.

Он также сообщил, что следующий 2023 год будет "Годом русского языка" в странах СНГ.

"Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка, поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати", — подчеркнул президент страны-агрессора.

Лукашенко рассказал, что "не только чай пьет" с Путиным, но и успевает согласовать много вопросов.

"Мы с вами за вечер многие точки расставили над "i", продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике. Я вас благодарю за то, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы", — прокомментировал он, обращаясь к президенту РФ.

При этом политик отметил, что дальше их будут дорабатывать правительства двух государств.

"Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы уже все решили, что они просили", — добавил Лукашенко.

Журналисты, в свою очередь, отметили, что Путин и Лукашенко приехали на встречу на одном автомобиле, при этом он был украшен лишь одним национальным флагом — Российской Федерации, белорусской символики на нем не было.

Ранее Фокус уже рассказывал о программе визита Александра Лукашенко в России. На встрече глав стран СНГ 26-27 декабря в Санкт-Петербурге участники планируют подвести итоги года и обсудить планы по сотрудничеству.