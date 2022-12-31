Тепер це законно: Лукашенко легалізував свою довічну участь у політиці Білорусі

Оновлена білоруська Конституція також передбачає вилучення низки повноважень Парламенту на користь Ради Республіки.

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У п'ятницю, 30 грудня, Олександр Лукашенко підписав низку законів, що стосуються діяльності Парламенту. В одному з документів йдеться про довічне включення Лукашенка до Ради Республіки Білорусь, повідомляють його у пресслужбі.

"Предбачено, що членом Ради Республіки довічно за її згодою є Президент Білорусі, який припинив виконання своїх повноважень", — йдеться на офіційному сайті.

Зміни було внесено до закону "Про Національні збори Республіки Білорусь". З 30 грудня замість двох парламентських сесій на рік проходитиме одна. Позачергові сесії тепер скликатимуться не президентом, а головами палат.

Зазначається, що в разі вакансії посади президента, функцію глави держави має взяти він голова Ради Республіки Білорусь у. Наразі цю посаду обіймає Наталія Кочанова.

"Крім того, виключено низку повноважень Парламенту, які були передані Всеукраїнським народним зборам", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про призначення суддів Конституційного Суду та членів Центральної виборчої комісії. Крім того, Всеукраїнські народні збори займатимуться затвердженням основних векторів політики країни та питаннями зв'язковими з воєнною доктриною.

Раніше ми писали про те, що колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко 29 грудня заявив про намір Володимира Путіна та Олександра Лукашенка розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

Фокус також повідомляв, що 29 грудня на території Білорусі впала ракета, яку могли випустити із ЗРК С-300. У Мінську стверджують, що ця ракета — українська.

Ще ми писали про те, що 27 грудня в Російському музеї в Санкт-Петербурзі відбулася зустріч президента РФ Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Журналісти зазначили, що Путін і Лукашенко приїхали на переговори на одному автомобілі, прикрашеному прапором Росії.