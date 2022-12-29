У Білорусі впала ракета С-300, у Лукашенка звинуватили Україну (фото)

Снаряд знайшли в полі за 20 кілометрів від кордону із Західною Україною, його нібито збили сили ППО. У Мінську вже заявили, що в інциденті винні ЗСУ.

Related video

Біля села Горбаха Брестської області Білорусі 29 грудня впала ракета, яку могли випустити із зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-300. Про це повідомив Telegram-канал "Беларускі Гаюн", який веде моніторинг військової активності в країні.

Ракету було знайдено у полі в Іванівському районі. Спочатку відомості про збивання цієї ракети силами ППО розповсюдили у місцевих пабліках. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Зважаючи на опубліковані знімки, це частини ракети від ЗРК "С-300", — зазначили автори.

Олександра Лукашенка негайно поінформували про падіння ракети на території Білорусі, пише наближений до влади канал "Пул Первого", який веде пресслужба білоруського диктатора.

При цьому в Мінську вже вважають, що ця ракета — українська. За дорученням Лукашенка на місці працює група військових і слідчих.

[ + – ] Горбаха знаходиться приблизно за 20 кілометрів від кордону з Україною

Село Горбаха знаходиться приблизно за 20 кілометрів від кордону із західною частиною України.

"Сьогодні у проміжку з 10:00 до 11:00 з території України на територію Білорусі зафіксовано падіння української ракети комплексу С-300. Відомостей про постраждалих наразі немає", — сказано в повідомленні.

Влада Білорусі розглядає 2 основні версії події:

ракета прилетіла на територію Білорусі за аналогією з інцидентом у польському селі Пшеводув, унаслідок якого загинуло 2 особи;

ракету збито внаслідок роботи систем ППО Білорусі.

Пресслужба Міноборони Білорусі в коментарі ТАСС підтвердила інформацію про падіння ракети комплексу С-300 біля Іваново в Брестській області.

Українське військово-політичне керівництво ще не коментувало падіння ракети в Білорусі.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня війська Росії провели масований ракетний удар по Україні. Снаряди пошкодили об'єкти генерації та електромережі — складна ситуація на заході, в Одеському та Київському регіонах, наголошував міністр енергетики Герман Галущенко.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко говорив, що сили ППО збили 21 крилату ракету над Одеською областю. Мер Києва Віталій Кличко заявив про 16 збитих ракет над столицею.

Міноборони Росії в день обстрілу заявило, що крилаті ракети морського базування "Калібр" в арсеналі військових "не закінчаться ніколи".