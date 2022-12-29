Ракетний удар по Україні 29 грудня: стало відомо про ситуацію в енергетиці після масованої атаки

За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.

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Внаслідок масованого ракетного обстрілу України вранці у четвер, 29 грудня, пошкоджено об'єкти генерації та електромережі. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його інформацією, станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.

"Тому буде введено аварійні відключення світла. Енергетики вже відновлюють енергопостачання", — сказано в повідомленні міністра.

Ракетний удар вранці, 29 грудня: ситуація в Україні

Сьогодні, 29 грудня, ЗС РФ масово обстріляли територію України. Як стало відомо, у Києві пошкоджено приватні будинки, а у Львові, Харкові та Одесі пролунали вибухи.

Українські сили ППО збили російські ракети над столицею, але уламки поранили трьох людей. В Одесі та Львові зникло світло.

Глава ОВА Максим Марченко повідомив, що над Одеською областю сили ППО збили 21 крилату ракету. За словами Віталія Кличка, над столицею вдалося збити 16 ракет.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, РФ випустила по Україні 120 ракет. Мета Москви — знищити об'єкти критичної інфраструктури та масово вбити мирних жителів.

Нагадаємо, у селі в Івано-Франківській області ракета під час масованого обстрілу 29 грудня прилетіла у житловий будинок, але не здетонувала.