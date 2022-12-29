Ракетный удар по Украине 29 декабря: стало известно о ситуации в энергетики после массированой атаки

По информации министра энергетики Германа Галущенко, по состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах.

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В результате массированного ракетного обстрела Украины утром в четверг, 29 декабря, повреждены объекты генерации и электросети. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его информации, по состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах.

"Поэтому будут введены аварийные отключения света. Энергетики уже возобновляют энергоснабжение", — сказано в сообщении министра.

Ракетный удар утром 29 декабря: ситуация в Украине

Сегодня, 29 декабря, ВС РФ массированно обстреляли территорию Украины. Как стало известно, в Киеве повреждены частные дома, а во Львове, Харькове и Одессе прозвучали взрывы.

Украинские силы ПВО сбили российские ракеты над столицей, но осколки ранили трех человек. В Одессе и Львове пропал свет.

Глава ОВА Максим Марченко сообщил, что над Одесской областью силы ПВО сбили 21 крылатую ракету. По словам Виталия Кличко, над столицей удалось сбить 16 ракет.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, РФ выпустила по Украине 120 ракет. Цель Москвы — уничтожить объекты критической инфраструктуры и массово убить мирных жителей.

Напомним, в селе в Ивано-Франковской области ракета во время массированного обстрела 29 декабря прилетела в жилой дом, но не сдетонировала.