Силы ПВО сбили 21 ракету над Одесской областью и 15 над Киевом, — местные власти

По словам Максима Марченко, обломки одной из ракет попали в жилой дом. В области действуют экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

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Подразделения противовоздушной обороны Украины сбили над Одесской областью 21 ракету, запущенную российской стороной во время массированного обстрела 29 декабря. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Максим Марченко.

По его словам, обломки одной из ракет попали в жилой дом. К счастью, пострадавших нет.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что это произошло в селе Степовое. Последствия еще уточняются, добавил он.

Как рассказал Марченко, в Одесской области сейчас действуют аварийные графики отключения электроэнергии, так как в результате атаки была повреждена энергетическая инфраструктура.

"Все службы на местах и работают", — подчеркнул глава ОВА.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, проинформировал, что над столицей силы ПВО сбили 15 ракет.

Напомним, сегодня, 29 декабря, ВС РФ ведут массированный ракетный обстрел Украины. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, оккупанты выпустили более 120 ракет.

В результате атаки 29 декабря в Киеве загорелся жилой дом. Осколок российской ракеты попал в частный дом и припаркованную машину рядом. На место происшествия выехали спасатели.