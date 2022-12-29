Сили ППО збили 21 ракету над Одеською областю та 15 над Києвом, — місцева влада

За словами Максима Марченка, уламки однієї з ракет влучили у житловий будинок. В області діють екстрені відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури.

Related video

Підрозділи протиповітряної оборони України збили над Одеською областю 21 ракету, яку запустила російська сторона під час масованого обстрілу 29 грудня. Про це у себе в Telegram-каналі написав голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.

За його словами, уламки однієї з ракет влучили у житловий будинок. На щастя, постраждалих немає.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що це сталося у селі Степове. Наслідки ще уточнюються, додав він.

Як розповів Марченко, на Одещині зараз діють аварійні графіки відключення електроенергії, оскільки внаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

"Всі служби на місцях і працюють", — наголосив глава ОВА.

Мер Києва Віталій Кличко, зі свого боку, поінформував, що над столицею сили ППО збили 15 ракет.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, ЗС РФ вели масований ракетний обстріл України. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, окупанти випустили понад 120 ракет.

Внаслідок атаки 29 грудня у Києві спалахнув житловий будинок. Уламок російської ракети влучив у житловий будинок і припарковану машину поряд. На місце події виїхали рятувальники.