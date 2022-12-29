"Более 100 ракет": ВС РФ ведут массированный ракетный обстрел Украины (фото)

Российские военные могли поднять в воздух 13 стратегических бомбардировщиков и вывести в море 2 ракетоносителя. Возможны несколько волн атак, в части областей работают системы ПВО.

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Российские военные утром 29 декабря устроили очередной массированный ракетный удар по Украине. Одним из первых о пролетах ракет сообщил в Telegram в 7:34 утра глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

По его информации, россияне подняли в воздух 13 бомбардировщиков и вывели в море 2 ракетоносителя. Первые ракеты, как уточнил глава ОВА, полетели на Сумы.

"Верим в ВСУ! Тревога не случайная. Считаем сбитые ракеты", — написал он.

Об угрозе массированного ракетного удара по Украине с использованием стратегической авиации сообщил и глава Житомирской ОВА Бунечко.

Воздушную тревогу объявили утром во всех регионах Украины.

По состоянию на 6:20 было известно об активности в России 10 военных самолетов, предположительно Ту-95 и Ту-22М3, отмечает Telegram-канал monitor, отслеживающий маневры вражеской авиации.

Позже появилась информация о пролете ракет в направлении Киевской области. В Черниговской области сработало ПВО, российские военкоры писали об ударе по региону барражирующими боеприпасами.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович пишет о нескольких волнах ракетных атак, россияне могут выпустить более 100 ракет.

"Не пренебрегайте укрытиями. Подход первых к Киеву — ориентировочно в 8.15 +/-. Города восточнее Киева — прилеты могут быть раньше. ПВО начинает работу по ракетам", — проинформировал он.

Звуки взрывов слышали в разных районах Киева, в области работала система ПВО.

После взрывов очевидцы видели столб дыма в Киевской области.

Звуки взрывов слышали и в Одессе, местные паблики пишут о возможной работе ПВО.

Ракеты заметили в направлении Ровненской и Житомирской областей. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что подразделения ОК "Север" сбили ракету над Сумской областью.

Напомним, что командование Воздушных сил ВСУ 27 декабря предупреждало о нанесении армией РФ ракетного удара по Украине под Новый год. В России продолжают производить крылатые ракеты "Искандер", "Калибр" и Х-101.

Министерство обороны Великобритании 24 декабря заявляло о невозможности российских войск проводить крупные наступления из-за нехватки ракет и снарядов к артиллерии.

Украинские разведчики владеют информацией о переговорах РФ с Ираном по поводу поставок баллистических ракет. Секретарь СНБО Алексей Данилов 21 декабря сказал, что ВСУ научились работать с иранскими БПЛА — из 13 дронов сбивается 13.