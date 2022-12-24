ВС РФ не смогут наступать из-за нехватки ракет и снарядов, — британская разведка

Российские войска ограничили обстрелы гражданской инфраструктуры, но даже удержание обороны, как считают в ведомстве, заставляет оккупантов тратить много боеприпасов.

Related video

Россия не сможет проводить крупные наступления из-за нехватки ракет и артиллерийских снарядов. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки состоянием на 24 декабря.

В октябре Россия мобилизовала в армию десятки тысяч солдат, но не может продвинуться вглубь Украины из-за дефицита боеприпасов, который стал ключевым сдерживающим фактором. В частности, у ВС РФ осталось мало дальнобойных крылатых ракет, поэтому они ограничили атаки и наносят удары по украинской инфраструктуре примерно раз в неделю.

[ + – ] Отчет разведки от Минобороны Великобритании за 24 декабря Фото: Twitter

Не менее сложная ситуация у россиян с артиллерийскими снарядами. Как считают британские разведчики, российская армия вряд ли смогла пополнить свои запасы настолько, чтобы вновь проводить крупномасштабные наступление. Самая большая проблема России в том, что даже для удержания обороны на столь длинной линии фронта войскам каждый день нужно тратить большое количество ракет и снарядов.

21 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия просит Иран о поставках ракет в дополнение к дронам-камикадзе. Ситуация подтверждает дефицит вооружения в арсенале россиян, но если помощь иранцев принесет Украине новые угрозы.

16 декабря аналитики Long War Journal заявили, что в РФ нарастили производство крылатых ракет Х-101. Изготовление одной ракеты занимает примерно четыре дня.