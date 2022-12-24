ЗС РФ не зможуть наступати через брак ракет і снарядів, — британська розвідка

Російські війська обмежили обстріл цивільної інфраструктури, але навіть утримання оборони, як вважають у відомстві, змушує окупантів витрачати багато боєприпасів.

Related video

Росія не зможе проводити великі наступи через брак ракет і артилерійських снарядів. Про це у Twitter повідомила пресслужба міністерства оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки станом на 24 грудня.

У жовтні Росія мобілізувала в армію десятки тисяч солдатів, але не може просунутися вглиб України через дефіцит боєприпасів, який став ключовим стримувальним фактором. Зокрема, у ЗС РФ залишилося мало далекобійних крилатих ракет, тому вони обмежили атаки та завдають ударів по українській інфраструктурі приблизно раз на тиждень.

[ + – ] Звіт розвідки від Міноборони Великобританії за 24 грудня Фото: Twitter

Не менш складна ситуація у росіян із артилерійськими снарядами. Як вважають британські розвідники, російська армія навряд чи спромоглася поповнити свої запаси настільки, щоб знову проводити великомасштабний наступ. Найбільша проблема Росії в тому, що навіть для утримання оборони на такій довгій лінії фронту військам щодня потрібно витрачати велику кількість ракет і снарядів.

21 грудня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія просить Іран про постачання ракет на додаток до дронів-камікадзе. Ситуація підтверджує дефіцит озброєння в арсеналі росіян, але допомога іранців принесе Україні нові загрози.

16 грудня аналітики Long War Journal заявили, що в РФ наростили виробництво крилатих ракет Х-101. Виготовлення однієї ракети займає приблизно чотири дні.