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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗС РФ не зможуть наступати через брак ракет і снарядів, — британська розвідка

Техніка ЗС РФ
Фото: DW | Знищена російська техніка

Російські війська обмежили обстріл цивільної інфраструктури, але навіть утримання оборони, як вважають у відомстві, змушує окупантів витрачати багато боєприпасів.

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Росія не зможе проводити великі наступи через брак ракет і артилерійських снарядів. Про це у Twitter повідомила пресслужба міністерства оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки станом на 24 грудня.

У жовтні Росія мобілізувала в армію десятки тисяч солдатів, але не може просунутися вглиб України через дефіцит боєприпасів, який став ключовим стримувальним фактором. Зокрема, у ЗС РФ залишилося мало далекобійних крилатих ракет, тому вони обмежили атаки та завдають ударів по українській інфраструктурі приблизно раз на тиждень.

Британська розвідка Fullscreen
Звіт розвідки від Міноборони Великобританії за 24 грудня
Фото: Twitter

Не менш складна ситуація у росіян із артилерійськими снарядами. Як вважають британські розвідники, російська армія навряд чи спромоглася поповнити свої запаси настільки, щоб знову проводити великомасштабний наступ. Найбільша проблема Росії в тому, що навіть для утримання оборони на такій довгій лінії фронту військам щодня потрібно витрачати велику кількість ракет і снарядів.

21 грудня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія просить Іран про постачання ракет на додаток до дронів-камікадзе. Ситуація підтверджує дефіцит озброєння в арсеналі росіян, але допомога іранців принесе Україні нові загрози.

16 грудня аналітики Long War Journal заявили, що в РФ наростили виробництво крилатих ракет Х-101. Виготовлення однієї ракети займає приблизно чотири дні.