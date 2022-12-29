Чудом не взорвалась: в селе под Ивано-Франковском ракета прилетела в жилой дом, — ОП (фото)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал снимок российского снаряда, разрушившего часть стены в частном доме.

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В селе в Ивано-Франковской области ракета во время массированного обстрела 29 декабря прилетела в жилой дом, но не сдетонировала. Об этом у себя в соцсетях написал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он опубликовал фотографию снаряда, который разрушил часть жилого дома.

"Утро, село в Ивано-Франковской области, почти в тысяче километров от России", — прокомментировал представитель ОП.

Тимошенко подчеркнул, что ракета "чудом не взорвалась".

"Цинизму россиян нет границ", — добавил он.

О взрывах в Ивано-Франковской области издание "Суспільне" написало в 9:36 утра.

Местные жители в одном из пабликов рассказали, что в селе в Ивано-Франковской области сбили российскую ракету, обломки которой упали на дом, где живет женщина с ребенком. Однако они успели выбежать во двор и не пострадали.

[ + – ] Сообщение в Ивано-франковском паблике

Массированный обстрел 29 декабря: куда попали?

Сегодня, 29 декабря, ВС РФ массированно обстреляли территорию Украины. Как стало известно, в Киеве повреждены частные дома, а во Львове, Харькове и Одессе прозвучали взрывы.

Украинские силы ПВО сбили российские ракеты над столицей, но осколки ранили трех человек. В Одессе и Львове пропал свет.

Глава ОВА Максим Марченко, в свою очередь, рассказал, что над Одесской областью силы ПВО сбили 21 крылатую ракету. По словам Виталия Кличко, над столицей удалось сбить 16 ракет.