Дивом не вибухнула: у селі під Івано-Франківськом ракета прилетіла у житловий будинок, — ОП (фото)

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував знімок російського снаряда, який зруйнував частину стіни у приватному будинку.

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У селі на Івано-Франківщині ракета під час масованого обстрілу 29 грудня прилетіла у житловий будинок, але не здетонувала. Про це у себе в соцмережах написав заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Він опублікував фотографію снаряда, що зруйнував частину житлового будинку.

"Ранок, село в Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії", — прокоментував представник ОП.

Тимошенко наголосив, що ракета "чудом не вибухнула".

"Цинізму росіян немає кордонів", — додав він.

Про вибухи в Івано-Франківській області видання "Суспільне" написало о 9:36 ранку.

Місцеві жителі в одному з пабліків розповіли, що в селі на Івано-Франківщині збили російську ракету, уламки якої впали на будинок, де живе жінка з дитиною. Однак вони встигли вибігти на подвір'я та не постраждали.

[ + – ] Повідомлення в Івано-Франківському пабліку

Масований обстріл 29 грудня: куди влучили?

Сьогодні, 29 грудня, ЗС РФ масово обстріляла територію України. Як стало відомо, у Києві пошкоджено приватні будинки, а у Львові, Харкові та Одесі пролунали вибухи.

Українські сили ППО збили російські ракети над столицею, але уламки поранили трьох людей. В Одесі та Львові зникло світло.

Голова ОВА Максим Марченко, зі свого боку, розповів, що над Одеською областю сили ППО збили 21 крилату ракету. За словами Віталія Кличка, над столицею вдалося збити 16 ракет.