В Беларуси упала ракета С-300, у Лукашенко обвинили Украину (фото)

Снаряд нашли в поле в 20 километрах от границы с Западной Украиной, его якобы сбили силы ПВО. В Минске уже заявили, что в инциденте виноваты ВСУ.

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Возле села Горбаха Брестской области Беларуси днем 29 декабря упала ракета, которую могли выпустить из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом сообщил Telegram-канал "Беларускі Гаюн", ведущий мониторинг военной активности в стране.

Ракета была найдена в поле в Ивановском районе. Изначально сведения о сбивании данной ракеты силами ПВО распространили в местных пабликах. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Судя по опубликованным снимкам, это части ракеты от ЗРК "С-300", — отметили авторы.

Александра Лукашенко немедленно проинформировали о падении ракеты на территории Беларуси, пишет приближенный к властям канал "Пул Первого", который ведет пресс-служба белорусского диктатора.

При этом, в Минске уже считают, что данная ракета — украинская. По поручению Лукашенко на месте работает группа военных и следователей.

[ + – ] Горбаха находится примерно в 20 километрах от границы с Украиной

Деревня Горбаха находится примерно в 20 километрах от границы с западной частью Украины.

"Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется", — сказано в сообщении.

Власти Беларуси рассматриваются 2 основные версии произошедшего:

ракета прилетела на территорию Беларуси по аналогии с инцидентом в польском селе Пшеводув, в результате которого погибли 2 человека;

ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

Пресс-служба Минобороны Беларуси в комментарии ТАСС подтвердила информацию о падении ракеты комплекса С-300 у города Иваново в Брестской области.

Украинское военно-политическое руководство еще не комментировало падение ракеты в Беларуси.

Напомним, что утром 29 декабря войска России провели массированный ракетный удар по Украине. Снаряды повредили объекты генерации и электросети — сложная ситуация на западе, в Одесском и Киевском регионах, отмечал министр энергетики Герман Галущенко.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко говорил, что силы ПВО сбили 21 крылатую ракету над Одесской областью. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о 16 сбитых ракетах над столицей.

Минобороны России в день обстрела заявило, что крылатые ракеты морского базирования "Калибр" в арсенале военных "не закончатся никогда".