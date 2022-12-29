"Калибры не закончатся никогда": в Минобороны РФ высказались о массированном обстреле Украины

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Россия мечтает выйти на производство 20 "Калибров" в месяц. По его словам, ВС РФ также почти не изготавливают "Искандеры".

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В Министерстве обороны России прокомментировали очередной массированный обстрел территории Украины 29 декабря. В ведомстве заявили, что крылатые ракеты морского базирования в арсенале российских войск "не закончатся". Об этом оккупанты написали на своей странице в Telegram.

"Калибры не закончатся никогда", — сказано в сообщении.

Напомним, 29 декабря взрывы прозвучали в Киеве, Одессе Харькове, во Львове и других регионах Украины. Украинские силы ПВО сбили российские ракеты над столицей, однако осколки упали на жилые дома и ранили 3 человек. В Одессе и Львове пропал свет, а в Харькове объекты критической инфраструктуры оказались под ударами ракет C-300.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, РФ выпустила по Украине 120 ракет. Цель Москвы — уничтожить объекты критической инфраструктуры и массово убить мирных жителей.

Ранее, 26 декабря, глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Россия мечтает выйти на производство 20 "Калибров" в месяц. По его словам, ВС РФ также почти не изготавливают "Искандеры", а во время массированных ударов применяются различные крылатые ракеты, которые также нужно производить "на ходу".