"Калібри не закінчаться ніколи": у Міноборони РФ висловилися про масований обстріл України

Раніше глава ГУР Кирило Буданов розповів, що Росія мріє вийти на виробництво 20 "Калібрів" на місяць. З його слів, ЗС РФ також майже не виготовляють "Іскандери".

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У Міністерстві оборони Росії прокоментували черговий обстріл території України 29 грудня. У відомстві заявили, що крилаті ракети морського базування в арсеналі російських військ "не закінчаться". Про це окупанти написали на своїй сторінці в Telegram.

"Калібри не закінчаться ніколи", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня вибухи пролунали у Києві, Одесі, Харкові, у Львові та інших регіонах України. Українські сили ППО збили російські ракети над столицею, проте осколки впали на житлові будинки та поранили 3 людей. В Одесі та Львові зникло світло, а у Харкові об'єкти критичної інфраструктури опинилися під ударами ракет C-300.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, РФ випустила по Україні 120 ракет. Мета Москви — знищити об'єкти критичної інфраструктури та масово вбити мирних жителів.

Раніше, 26 грудня, голова ГУР Кирило Буданов розповів, що Росія мріє вийти на виробництво 20 "Калібрів" на місяць. За його словами, ЗС РФ також майже не виготовляють "Іскандери", а під час масованих ударів застосовуються різні крилаті ракети, які також потрібно виготовляти "на ходу".