На противагу "мілітаризації Європи": Лукашенко оголосив 2023 роком миру

Окрім цього, політик заявив, що у 2023 році в країні ключовими напрямами стануть удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення.

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив 2023-й роком миру. Про це повідомляють у пресслужбі політика.

"2023 рік оголошено роком миру та творення. Відповідний указ №1 від 1 січня 2023 року підписав глава держави Александр Лукашенко", — зазначають представники Лукашенка.

Зокрема зазначається, що указ видано "з метою консолідації білоруського народу, зміцнення у суспільстві ідей миру та творчої праці як головних умов розвитку білоруської держави".

Сам наказ опубліковано в останній день 2022 року.

Окрім цього, самопроголошений президент РБ заявив, що у 2023 році в країні ключовими напрямами стануть удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення, просування мирних ініціатив громадян та громадськості, сприяння міжконфесійному діалогу тощо.

Усе це планується виконати на противагу тотальній "мілітаризації Європи".

Зазначимо, що з території Білорусі з лютого 2022 по території України було випущено сотні ракет. Також саме з РБ зайшли російські війська, які планували захопити Київ та область.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко легалізував своє "вічне правління".

Також Фокус писав про ймовірність розміщення на території РБ російської ядерної зброї.