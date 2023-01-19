"Тримається": Лукашенко заявив Лаврову, що задоволений Україною (відео)

За словами політика, Захід хоче використати Україну проти Білорусі, а також будує якісь "плани" проти Мінська та Москви.

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Олександр Лукашенко заявив, що Україну його приємно дивує, бо не йде на провокації проти Білорусі, хоч її сильно до цього підштовхує Захід. Про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Мінську, відповідне відео з'явилося на Telegram-каналі "Пул Першого".

"Проблеми, пов'язані з операцією Росії в Україні... Все, що я обіцяв... Все, що потрібно для Росії та Білорусі, ми робимо", — сказав Лукашенко.

За його словами, Росія нібито ніколи не була проти миру, а готова домовлятися.

"Якщо щось треба з нашого боку для цього, ви скажіть прямо, ми зробимо. Працюватимемо разом пліч-о-пліч", — зазначив Лукашенко.

Політик зазначив, що безпека для Росії та Білорусі стала ще важливішою через якихось "задумів" західних сусідів.

"Вони намагаються й Україну використати проти Білорусі. Але що мене вражає та приємно дивує — Україна поки що тримається", — сказав Лукашенко.

Він заявив, що Білорусі доведеться витримати цей час.

[ + – ] Лукашенко про війну в Україні

Глава МЗС РФ, зі свого боку, заявив, що президент Росії Володимир Путін і Лукашенко зустрічалися особисто близько 10 разів у 2022 році.

"А цього року зустрічатимемося ще більше", — зазначив політик.

Нагадаємо, що Лукашенко оголосив 2023 роком миру. За його словами, у країні ключовими напрямками стануть удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення. Все це планується виконати на противагу тотальній "мілітаризації Європи".

Також Фокус писав, що Центр національного спротиву повідомив, що Лукашенко, побоюючись замаху, сформував собі особисту охорону. Він не виключає зрад із боку співробітників КДБ, на тлі чого розпорядився сформувати підрозділ із числа бійців ПВК "Гард сервіс", на який раніше поклали відповідальність за підготовку до можливого вторгнення в Україну.