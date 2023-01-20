Нужно время: в ISW рассказали, когда стоит ожидать наступления с Беларуси

По словам аналитиков, российские военкоры отрицательно относятся к идее повторного вторжения ВС РФ в Украину с Беларуси, выступая против расширения линии фронта.

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Вооруженные силы Российской Федерации могут повторно вторгнутся в Украину с территории Республики Беларусь в конце 2023 года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 19 января.

Аналитики указывают на то, что российские военнослужащие проходят на территории Беларуси учебную ротацию и передислокацию для дальнейшего ведения боевых действий на востоке Украины.

В ISW не видят признаков того, что российские силы в Беларуси имеют структуры управления и контроля, необходимые для нападения на Украину зимой или весной этого года. ВС РФ занимаются созданием условий для вторжения, на что указывают грядущие крупные учение ВС РФ и Беларуси, вероятно, в сентябре 2023 года.

Взирая на это, эксперты предполагают, что в Кремле запланировали наступление с территории Беларуси на конец 2023 года. В публикации также указали на то, что к осени текущего года в РФ могут закончится один или несколько призывов.

ВС России также нужно время на то, чтобы подготовить необходимое количество военной техники для повторного захода в Украину со стороны Беларуси.

В отчете упомянули о том, что российские военкоры и сторонники войны критически настроены к перспективе возможного вторжения в Украину со стороны Беларуси. По мнению многих из них, России не стоит расширять линию фронта.

Напомним, что по данным белорусских СМИ от 18 января, РФ перевозила своих солдат на территорию Беларуси в промышленных цистернах, которые предназначены для переправки большого количества жидкости.

Еще Фокус писал о том, что 19 января Александр Лукашенко похвалил Украину во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Лукашенко, его "приятно удивляет" то, что Украина не идет на провокации против Беларуси.