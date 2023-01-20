Потрібен час: в ISW розповіли, коли варто очікувати наступу з Білорусі

За словами аналітиків, російські воїнкори негативно ставляться до ідеї повторного вторгнення ЗС РФ до України з Білорусі, виступаючи проти розширення лінії фронту.

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Збройні сили Російської Федерації можуть повторно вторгнутися в Україну з території Республіки Білорусь наприкінці 2023 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 19 січня.

Аналітики зазначають, що російські військовослужбовці проходять на території Білорусі навчальну ротацію та передислокацію для подальшого ведення бойових дій на сході України.

В ISW не вбачають ознак того, що російські сили в Білорусі мають структури управління та контролю, необхідні для нападу на Україну взимку чи навесні цього року. ЗС РФ займаються створенням умов для вторгнення, на що вказують майбутні великі вчення ЗС РФ та Білорусі, ймовірно, у вересні 2023 року.

Попри це експерти припускають, що у Кремлі запланували наступ з території Білорусі на кінець 2023 року. У публікації також вказали, що до осені поточного року в РФ можуть закінчитися один або кілька призовів.

ЗС Росії також потрібен час на те, щоб підготувати необхідну кількість військової техніки для повторного заходу в Україну з боку Білорусі.

У звіті згадали про те, що російські воїнкори та прихильники війни критично налаштовані до перспективи можливого вторгнення в Україну з боку Білорусі. На думку багатьох із них, Росії не варто розширювати лінію фронту.

Нагадаємо, що за даними білоруських ЗМІ від 18 січня, РФ перевозила своїх солдатів на територію Білорусі у промислових цистернах, які призначені для переправлення великої кількості рідини.

Ще Фокус писав про те, що 19 січня Олександр Лукашенко похвалив Україну під час зустрічі із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За словами Лукашенка, його "приємно вражає" те, що Україна не йде на провокації проти Білорусі.