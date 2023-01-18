Намагалися замаскуватися: Росія перевозила солдат у Білорусь у цистернах, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що присутність російських військ у Білорусі може бути більш масштабною, ніж передбачалося раніше.

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Росія перевозила своїх солдат на територію Білорусі у промислових цистернах. Йдеться про цистерни, які призначені для переправлення великої кількості рідини. Про це пише білоруське видання "Наша Ніва", посилаючись на свої джерела.

Видання пише, що так РФ намагалася замаскувати перекидання солдат від супутників, які постійно стежать за переміщенням російських військ. Так само Росія могла переправляти і боєприпаси.

"Інформація про перекидання російських військ у цистернах свідчить про те, що, можливо, масштаби російської присутності в Білорусі більші, ніж передбачалося раніше", — сказано в повідомленні.

Видання зазначає, що точна кількість російських військ на території Білорусі невідома, проте Москва продовжує тримати в країні свій військовий контингент, щоб тримати у напрузі українську сторону та відволікати частину сил ЗСУ на прикриття північного кордону.

Раніше Фокус писав, що прикордонники України підрахували військових РФ у Білорусі. Крім живої сили, за інформацією голови ДПСУ Сергія Дейнека, у Білорусі зараз базуються 50 російських літаків і гелікоптерів.

Ще нагадаємо, що США ввели санкції проти депутатів із Білорусі. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, режим Лукашенка продовжує репресії проти білоруського народу. У відповідь на це Держдепартамент США запровадив візові обмеження для 25 посадових осіб і депутатів Білорусі.

Також повідомлялося, що з'явилися супутникові знімки розгортання армії РФ у Білорусі. Знімки демонструють полігон "Лепельський" у різні періоди часу. На них можна побачити десятки БМП, танків та КамАЗів.