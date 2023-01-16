"Кількість постійно змінюється": прикордонники України підрахували військових РФ у Білорусі (відео)

Окрім живої сили, за інформацією голови ДПСУ Сергія Дейнека, у Білорусі зараз базуються 50 російських літаків та гелікоптерів.

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Станом на понеділок, 16 січня, на території сусідньої з Україною Білорусі дислокується 11 тисяч російських військових. На цьому наголосив глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в ефірі національного телемарафону.

"На сьогодні кількість військ РФ на території РБ становить близько 11 тисяч військових", — сказав Дейнеко.

За його словами, кількість російських військових на території Білорусі постійно змінюється через ротацію.

Зокрема, на зміну 2-й мотострілецькій дивізії (ці військові повертаються у Воронезьку та Бєлгородську області Росії) до Білорусі прибуде 6-та мотострілецька дивізія ЗС РФ.

Глава ДПСУ також додав, що українські прикордонники поки що не зафіксували збільшення кількості російських окупантів безпосередньо біля білорусько-українського кордону.

"Ми постійно відстежуємо всю обстановку, насамперед пов'язану зі збільшенням авіаційного компоненту", — запевнив українців Дейнеко.

Так, за його інформацією, 15 січня з аеродромів у Воронежі та Курську було переміщено до Білорусі вісім літаків. Загалом на території країни зараз перебуває близько 50 одиниць російських літаків та гелікоптерів.

Нагадаємо, 16 січня Генштаб пояснив, чим небезпечні для українців авіаційні "навчання" РФ та Білорусі. За словами військових, з цього дня зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі.

Фокус також писав, що, за словами незалежного польського аналітика у сфері безпеки Конрада Музики, Білорусь приєднається до війни в Україні. Він уточнив, що з квітня сили Білорусі відпрацьовували практично всі військові компоненти, які можуть знадобитися щоб вступити у війну.