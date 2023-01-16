"Количество постоянно меняется": пограничники Украины подсчитали военных РФ в Беларуси (видео)

Кроме живой силы, по информации главы ГПСУ Сергея Дейнеко, в Беларуси сейчас базируются 50 российских самолетов и вертолетов.

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По состоянию на понедельник, 16 января, на территории соседней с Украиной Беларуси дислоцируется 11 тысяч российских военных. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в эфире национального телемарафона.

"На сегодня количество войск РФ на территории РБ составляет около 11 тысяч военных", — сказал Дейнеко.

По его словам, количество российских военных на территории Беларуси постоянно меняется из-за ротации.

В частности, на смену 2-й мотострелковой дивизии (эти военные возвращаются в Воронежскую и Белгородскую области России) в Беларусь прибудет 6-я мотострелковая дивизия ВС РФ.

Глава ГПСУ также добавил, что украинские пограничники пока не зафиксировали увеличение количества российских оккупантов непосредственно у белорусско-украинской границы.

"Мы постоянно отслеживаем всю обстановку, прежде всего связанную с увеличением авиационного компонента", — заверил украинцев Дейнеко.

Так, по его информации, 15 января с аэродромов в Воронеже и Курске было перемещено в Беларусь восемь самолетов. Всего на территории страны сейчас находится около 50 единиц российских самолетов и вертолетов.

Напомним, 16 января Генштаб объяснил, чем опасны для украинцев авиационные "учения" РФ и Беларуси. По словам военных, с этого дня возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно из воздушного пространства Беларуси.

Фокус также писал, что, словам независимого польского аналитика в сфере безопасности Конрада Музыки, Беларусь присоединится к войне в Украине. Он уточнил, что с апреля силы Беларуси отрабатывали практически все военные компоненты, которые могут понадобиться для вступления в войну.