"Більше сотні одиниць техніки": з'явилися супутникові знімки розгортання армії РФ у Білорусі

Знімки демонструють полігон "Лепельський" у різні періоди часу. На них можна побачити десятки БМП, танків та КамАЗів.

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Сервіс Planet Labs показав супутникові фотографії, де можна побачити розгортання військ РФ на одному з білоруських полігонів. Про це пише редакція " Радіо Свобода " Білорусі.

Так, на знімках можна побачити полігон "Лепельський", на якому розташувалися сотні одиниць військової техніки, а також наметове містечко російських військових (два польові табори приблизно на 14 та 30 наметів). Крім того, на фото, зроблених 6 січня, можна розглянути десятки БМП, танків та КамАЗів. Зазначається, що загальна кількість техніки сягає 150 одиниць.

Видання пише, що на північ від полігону знаходиться залізнична станція "Заслонова", від неї через військове містечко та ліс йде дорога прямо на полігон. На залізничному вокзалі можна побачити два ешелони з вагонами та платформами для навантаження техніки. За тінями цієї техніки, можна припустити, що в основному це танки або БМП, є вантажівки.

У матеріалі сказано, що полігон "Лепельський" став одним із перших, на який почали прибувати ешелони з російською технікою та військовослужбовцями ще до повномасштабної війни Росії з Україною. Полігон знаходиться у Вітебській області.

[ + – ] Полігон "Лепельський" у Білорусі [ + – ] Полігон "Лепельський" у Білорусі [ + – ] Полігон "Лепельський" у Білорусі [ + – ] Полігон "Лепельський" у Білорусі

Раніше Фокус писав, що у КГВА повідомили, що спільні навчання військ РФ та Білорусі не є прямою загрозою для Києва. Українські військові прогнозують нову хвилю мобілізації у РФ. Водночас призовники, які потрапили до лав ЗС РФ під час осінньої мобілізації, зараз проходять підготовку на полігонах.

Ще нагадаємо, що прикордонники України підрахували військових РФ у Білорусі. Крім живої сили, за інформацією голови ДПСУ Сергія Дейнека, у Білорусі зараз базуються 50 російських літаків та гелікоптерів.

Також повідомлялося, що у Лукашенка розповіли, як Білорусь готується до "вторгнення України". Українська сторона, як стверджують у Радбезі Білорусі, нібито влаштовує різні провокації на держкордоні та створює незрозумілі формування, які стріляють у бік прикордонних районів.