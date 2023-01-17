"Более сотни единиц техники": появились спутниковые снимки развертывания армии РФ в Беларуси

Снимки демонстрируют полигон "Лепельский" в разные периоды времени. На них можно увидеть десятки БМП, танков и КамАЗов.

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Сервис Planet Labs показал спутниковые фотографии, на которых можно увидеть развертывание войск РФ на одном из белорусских полигонов. Об этом пишет редакция "Радио Свобода" Беларуси.

Так, на снимках можно увидеть полигон "Лепельский", на котором расположились сотни единиц военной техники, а также палаточный городок российских военных (два полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток). Кроме того, на фото, сделанных 6 января, можно разглядеть десятки БМП, танков и КамАЗов. Отмечается, что общее количество техники достигает 150 единиц.

Издание пишет, что к северу от полигона находится железнодорожная станция "Заслонова", от нее через военный городок и лес идет дорога прямо на полигон. На железнодорожном вокзале можно увидеть два эшелона с вагонами и платформами для погрузки техники. По теням, отбрасываемым этой техникой, можно предположить, что в основном это танки или БМП, есть и грузовики.

В материале сказано, что полигон "Лепельский" стал одним из первых, на который начали прибывать эшелоны с российской техникой и военнослужащими еще до полномасштабной войны Рф с Украиной. Полигон находится в Витебской области.

[ + – ] Полигон "Лепельский" в Беларуси [ + – ] Полигон "Лепельский" в Беларуси [ + – ] Полигон "Лепельский" в Беларуси [ + – ] Полигон "Лепельский" в Беларуси

Ранее Фокус писал, что в КГВА сообщили, что совместные учения войск РФ и Беларуси не являются прямой угрозой для Киева. Украинские военные прогнозируют новую волну мобилизации в РФ. Вместе с тем призывники, попавшие в ряды ВС РФ в ходе осенней мобилизации, сейчас проходят подготовку на полигонах.

Еще напомним, что пограничники Украины подсчитали военных РФ в Беларуси. Кроме живой силы, по информации главы ГПСУ Сергея Дейнеко, в Беларуси сейчас базируются 50 российских самолетов и вертолетов.

Также сообщалось, что у Лукашенко рассказали, как Беларусь готовится к "вторжению Украины". Украинская сторона, как утверждают в Совбезе Беларуси, якобы устраивает разные провокации на госгранице и создает непонятные формирования, которые стреляют в сторону приграничных районов.