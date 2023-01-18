Пытались замаскироваться: Россия перевозила солдат в Беларусь в цистернах, — СМИ

Журналисты пишут, что присутствие российских войск в Беларуси может быть более масштабным, чем предполагалось ранее.

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Россия перевозила своих солдат на территорию Беларуси в промышленных цистернах. Речь идет о цистернах, которые предназначены для переправки большого количества жидкости. Об этом пишет белорусские издание "Наша Ніва", ссылаясь на свои источники.

Издание пишет, что таким образом РФ пыталась замаскировать переброску солдат от спутников, которые постоянно следят за перемещением российских войск. Таким же способом Россия могла переправлять и боеприпасы.

"Информация о переброске российских войск в цистернах свидетельствует о том, что, возможно, масштабы российского присутствия в Белоруси больше, чем предполагалось ранее", — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что точное количество российских войск на территории Беларуси неизвестно, однако Москва продолжает держать в стране свой военній контингент, чтобы держать в напряжении украинскую сторону и отвлекать часть сил ВСУ на прикрытие северной границы.

Ранее Фокус писал, что пограничники Украины подсчитали военных РФ в Беларуси. Кроме живой силы, по информации главы ГПСУ Сергея Дейнеко, в Беларуси сейчас базируются 50 российских самолетов и вертолетов.

Еще напомним, что США ввели санкции против депутатов из Беларуси. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, режим Лукашенко продолжает репрессии против белорусского народа. В ответ на это Госдепартамент США ввел визовые ограничения для 25 должностных лиц и депутатов Беларуси.

Также сообщалось, что появились спутниковые снимки развертывания армии РФ в Беларуси. Снимки демонстрируют полигон "Лепельский" в разные периоды времени. На них можно увидеть десятки БМП, танков и КамАЗов.