"Мы не будем стоять в стороне": США ввели санкции против депутатов из Беларуси

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, режим Лукашенко продолжает репрессии против белорусского народа. В ответ на это Госдепартамент США ввел визовые ограничения для 25 должностных лиц и депутатов Беларуси.

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Государственный департамент Соединенных Штатов объявил о введении визовых ограничений в отношении 25 чиновников и депутатов Национального собрания Беларуси. Об этом в своем заявлении рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

"Режим Лукашенко продолжает подавлять белорусский народ и его демократические устремления, в том числе политически мотивированным заочным судом над лидером демократической оппозиции Светланой Тихановской и другими демократическими активистами по необоснованным обвинениям", — прокомментировал Блинкен.

Как отмечается, в декабре в Беларуси приговорили к 12 годам лишения свободы основателя Белорусского фонда спортивной солидарности Алексея Апейкина и белорусскую олимпийскую чемпионку по плаванию Александру Герасименко. Кроме того, режим Лукашенко продолжает удерживать в качестве политзаключенного лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого.

"Мы не будем стоять в стороне, поскольку этот режим продолжает преследовать и репрессировать мирных демонстрантов, демократическую оппозицию, журналистов, профсоюзных активистов, активистов, правозащитников и обычных белорусов", — подчеркнул Блинкен.

В результате Госдеп ввел санкции против 25 человек, которых в США считают причастными к подавлению демократии в Беларуси. Среди них есть и депутаты белорусского парламента, которые поддержали введение смертной казни в стране якобы за причастность к "террористическим актам". Однако в Вашингтоне считают, что высшая мера наказания будет использоваться для запугивания несогласных с политикой Александра Лукашенко и давления на гражданское общество.

Как уточняется, в целом Госдеп США после 2020 года ввел санкции в отношении 322 граждан Беларуси, с учетом сегодняшнего заявления.

"Мы продолжим использовать все необходимые инструменты для привлечения к ответственности тех, кто в Беларуси стоит на пути демократических устремлений своих сограждан", — резюмировал Блинкен.

Напомним, 12 января журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк у себя в Twitter написал, что Евросоюз не включал Беларусь в последние санкционные пакеты якобы по просьбе Украины.

В тот же день спикер МИД Украины Олег Николенко опроверг заявления Йозвяка. Он подчеркнул, что на белорусских политиков, военачальников, пропагандистов, представителей госорганов и компаний был наложен целый ряд персональных санкций за содействие России в войне против Украины.