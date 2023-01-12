Евросоюз не ввел санкции против Беларуси по просьбе Киева: появилась реакция МИД Украины

По словам спикера украинского МИД Олега Николенко, внутри Евросоюза нет единого мнения касательно синхронизации антироссийских санкций.

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В Министерстве иностранных дел Украины опровергли утверждение бывшего брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка о том, что власти Украины просили Европейский союз не включать Беларусь в последние пакеты санкций. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Николенко заявил, что подобное утверждение не соответствует действительности и напомнил, что за содействие России в войне против Украины на белорусских политиков, военачальников, пропагандистов, представителей госорганов и компаний наложен целый ряд персональных санкций.

Ограничения также коснулись поставок товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений, деятельности грузовых операторов и пяти белорусских банков.

"В то же время нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ. По нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет", — написал Олег Николенко.

Спикер подчеркнул, что сейчас ведется активная работа по составлению десятого списка санкций Евросоюза против Российской Федерации.

Напомним, что 12 января Рикард Йозвяк написал на своей странице в Twitter, что Беларусь не попала под последние санкции ЕС из-за содействия украинской стороны.

"Одной из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с РФ в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск", — утверждал журналист.

Ранее Фокус также писал о том, что по данным военной разведки Министерства обороны Великобритании от 11 января, Беларусь, вероятно, не станет совершать наступательные операции в отношении Украины.

Еще мы сообщали, что 9 января основатель белорусской общественной организации "Белый легион" Сергей Бульба заявил о доукомплектации иранских дронов-камикадзе Shahed на территории Беларуси. Он утверждает, что беспилотники доставляют на Гомельский радиозавод.