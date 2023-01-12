Евросоюз не вводит новые санкции против Беларуси по просьбе Украины, — "Радио Свобода"

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Минску санкционными списками за поддержку военной агрессии России.

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Европейский союз не включал Беларусь в последние санкционные пакеты по просьбе Украины. Об этом у себя в Twitter в четверг, 12 января, написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Одна из причин, по которой Беларусь не подверглась санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, заключается в том, что Украина попросила не включать Минск", — утверждает Йозвяк.

Ранее, 10 января, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Евросовета Шарлем Мишелем сообщила о планах ЕК ввести новые санкции против Беларуси и Ирана за поддержку военной агрессии России против Украины.

"Мы продолжим давление на Кремль столько, сколько потребуется, с помощью жесткого режима санкций. И мы распространим эти санкции на тех, кто в военном отношении поддерживает войну России, таких как Беларусь или Иран", — в частности, сказала европейский политик.

Последний пакет санкций в отношении Минска ЕС ввел еще в начале июня 2022 года. Тогда под ограничения попали белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, а также производители табачных изделий.

Напомним, представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и национальной безопасности Валерий Сахащик в интервью изданию DW, опубликованном 11 января, рассказал, что в Беларуси готовят аналог "Группы Вагнера". В будущем частное охранное предприятие "ГардСервис" сможет принимать участие в боевых действиях на территории Украины.

9 января пресс-центр Генштаба ВСУ сообщил, что Россия продолжает перебрасывать в Беларусь военную технику, однако она является устаревшей и нуждается в обслуживании.