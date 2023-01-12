Євросоюз не вводить нових санкцій проти Білорусі на прохання України, — "Радіо Свобода"

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пригрозила Мінську списками санкцій за підтримку військової агресії Росії.

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Європейський Союз не включав Білорусь до останніх санкційних пакетів на прохання України. Про це у Twitter у четвер, 12 січня, написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

"Одна з причин, через яку Білорусь не зазнала санкцій разом із Росією в останніх санкційних пакетах ЄС, полягає в тому, що Україна попросила не включати Мінськ", — стверджує Юзвяк.

Раніше, 10 січня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та головою Євроради Шарлем Мішелем повідомила про плани ЄК ввести нові санкції проти Білорусі та Ірану за підтримку військової агресії Росії проти України.

"Ми продовжимо тиск на Кремль стільки, скільки потрібно, за допомогою жорсткого режиму санкцій. І ми поширимо ці санкції на тих, хто у воєнному відношенні підтримує війну Росії, таких як Білорусь чи Іран", — зокрема сказала європейська політикиня.

Останній пакет санкцій щодо Мінська ЄС запровадив ще на початку червня 2022 року. Тоді під обмеження потрапили білоруський експорт калійних добрив та нафтопродуктів, а також виробники тютюнових виробів.

Нагадаємо, представник Об'єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони та національної безпеки Валерій Сахащик в інтерв'ю виданню DW, опублікованому 11 січня, розповів, що в Білорусі готують аналог "Групи Вагнера". Надалі приватне охоронне підприємство "ГардСервіс" зможе брати участь у бойових діях на території України.

9 січня прес-центр Генштабу ЗСУ повідомив, що Росія продовжує перекидати до Білорусі військову техніку, проте вона є застарілою і потребує обслуговування.