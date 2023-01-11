Готовят к войне в Украине: в Беларуси создают свою версию "Группы Вагнера", — СМИ

По данным команды Светланы Тихановской, частное охранное предприятие "ГардСервис" может стать аналогом российских "вагнеровцев". Подготовку там проходит более тысячи человек.

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На территории Беларуси готовят собственную версию российской "Группы Вагнера". В будущем частное охранное предприятие "ГардСервис" сможет принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщает издание DW со ссылкой на белорусского военного, представителя Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и национальной безопасности Валерия Сахащика.

Как уточняется, "ГардСервис" стал единственным охранным предприятием в Беларуси, которому Александр Лукашенко своим указом разрешил иметь огнестрельное оружие. По данным Сахащика, в последнее время численность сотрудников там значительно увеличилась, что может означать подготовку к участию в войне против Украины. Сейчас предприятие насчитывает более тысячи человек.

"Персонал увеличили за счет офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые служили в Силах специальных операций и спецподразделениях силовых ведомств Беларуси", — объясняет белорусский оппозиционер.

Как считает представитель Тихановской, бойцы "ГардСервиса" тренируются уже в течение нескольких месяцев. Причем обучение белорусов проходит одновременно на разных полигонах.

Сахащик предполагает, что персонал "ГардСервиса" смогут использовать в диверсионно-разведывательных группах и штурмовых операций — как это сейчас происходит с наемниками "Группы Вагнера".

Что известно о предприятии "ГардСервис"?

Частное охранное предприятие "ГардСервис" появилось в Беларуси в июне 2020 года. В него набирали бывших ветеранов силовых структур, службы безопасности Александра Лукашенко, спецназа, спецподразделений КГБ, МВД и Госпогранкомитета. Компанию возглавил бывший военнослужащий бригады специального назначения, директор по безопасности ООО "Белгеопоиск" Евгений Чанов. Собственником "ГардСервиса" СМИ называют главу фонда "Память Афгана" Александра Метлу, который также работает директором историко-культурного комплекса "Линия Сталина".

4 декабря 2021 года охранное предприятие попало под санкции Евросоюза, Великобритании и США.

Летом прошлого года в белорусских оппозиционных СМИ опубликовали информацию со ссылкой на анонимного сотрудника "ГардСервис", что в Минск прибыли "вагнеровцы" для обучения персонала предприятия. На тот момент белорусское формирование насчитывало около 500 человек.

Тогда же шла речь о том, что сотрудникам "ГардСервиса" пообещали командировки и зарплату в 10 тысяч белорусских рублей (около 3700 евро).

Валерий Сахащик в начале января этого года подтвердил, что президент РФ Владимир Путин якобы инвестировал в белорусских бойцов "очень серьезную сумму" и готов создать из них местный аналог "Группы Вагнера".

Валерий Сахащик — белорусский военный, общественный деятель и предприниматель, бывший командир 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте.

Напомним, военная разведка Министерства обороны Великобритании 11 января сообщила, что Россия, несмотря на переброску авиации в Беларусь, вероятно, не будет наступать на Украину.