Санкції ЄС проти Білорусі: у МЗС України відреагували на розповсюджені в мережі чутки

За словами речника українського МЗС Олега Ніколенка, всередині Євросоюзу немає єдиної думки щодо синхронізації антиросійських санкцій.

Related video

У Міністерстві закордонних справ України спростували твердження колишнього брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка про те, що влада України просила Європейський союз не додавати Білорусь до останніх пакетів санкцій. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Ніколенко заявив, що подібне твердження не відповідає дійсності та нагадав, що за сприяння Росії у війні проти України на білоруських політиків, воєначальників, пропагандистів, представників держорганів і компаній накладено низку персональних санкцій.

Обмеження також торкнулися постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, євро, добрив, діяльності вантажних операторів і п'яти білоруських банків.

"Водночас нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання щодо подальшої синхронізації санкцій, накладених на РФ. За нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу поки що немає", — написав Олег Ніколенко.

Спікер підкреслив, що зараз ведеться активна робота щодо складання десятого списку санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації.

Нагадаємо, що 12 січня Рікард Йозвяк написав на своїй сторінці у Twitter, що Білорусь не потрапила під останні санкції ЄС через сприяння української сторони.

"Однією з причин, чому Білорусь не була піддана санкціям разом з РФ в останніх санкційних пакетах ЄС, є те, що Україна попросила не додавати до них Мінськ", — стверджував журналіст.

Раніше Фокус також писав про те, що за даними військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 11 січня, Білорусь, ймовірно, не здійснюватиме наступальних операцій щодо України.

Ще ми повідомляли, що 9 січня засновник білоруської громадської організації "Білий легіон" Сергій Бульба заявив про доукомплектацію іранських дронів-камікадзе Shahed на території Білорусі. Він стверджує, що безпілотники доставляють до Гомельського радіозаводу.