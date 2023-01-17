"Ми не стоятимемо осторонь": США ввели санкції проти депутатів із Білорусі

За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, режим Лукашенка продовжує репресії проти білоруського народу. У відповідь на це Держдепартамент США запровадив візові обмеження для 25 посадових осіб і депутатів Білорусі.

Related video

Державний департамент Сполучених Штатів оголосив про запровадження візових обмежень щодо 25 чиновників і депутатів Національних зборів Білорусі. Про це у своїй заяві розповів держсекретар Ентоні Блінкен.

"Режим Лукашенка продовжує пригнічувати білоруський народ і його демократичні устремління, зокрема політично вмотивованим заочним судом над лідеркою демократичної опозиції Світланою Тихановською та іншими демократичними активістами за необґрунтованими звинуваченнями", — прокоментував Блінкен.

Як зазначається, у грудні в Білорусі засудили до 12 років позбавлення волі засновника Білоруського фонду спортивної солідарності Олексія Апейкіна та білоруську олімпійську чемпіонку з плавання Олександру Герасименко. Крім того, режим Лукашенка продовжує утримувати як політв'язня лауреата Нобелівської премії миру Олеся Біляцького.

"Ми не стоятимемо осторонь, оскільки цей режим продовжує переслідувати та репресувати мирних демонстрантів, демократичну опозицію, журналістів, профспілкових активістів, активістів, правозахисників і звичайних білорусів", — підкреслив Блінкен.

Унаслідок цього Держдеп ввів санкції проти 25 осіб, яких у США вважають причетними до придушення демократії в Білорусі. Серед них є і депутати білоруського парламенту, які підтримали запровадження страти в країні нібито за причетність до "терористичних актів". Однак у Вашингтоні вважають, що найвища міра покарання використовуватиметься для залякування незгодних із політикою Олександра Лукашенка та тиску на громадянське суспільство.

Як уточнюється, загалом Держдеп США після 2020 року запровадив санкції проти 322 громадян Білорусі з урахуванням сьогоднішньої заяви.

"Ми продовжимо використовувати всі необхідні інструменти для притягнення до відповідальності тих, хто в Білорусі стоїть на шляху демократичних устремлінь своїх співгромадян", — резюмував Блінкен.

Нагадаємо, 12 січня журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк у себе в Twitter написав, що Євросоюз не додавав Білорусь до останніх санкційних пакетів нібито на прохання України.

Того ж дня речник МЗС України Олег Ніколенко про перевірив заяви Юзвяка. Він наголосив, що на білоруських політиків, воєначальників, пропагандистів, представників держорганів і компаній було накладено цілу низку персональних санкцій за сприяння Росії у війні проти України.