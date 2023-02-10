"Усі жирітимуть": Лукашенко "спрогнозував", яким буде світ майбутнього (відео)

За словами білоруського політика, завтра "світ буде іншим". Він закликав учених у республіці скористатися моментом і зайнятися перспективними розробками, оскільки "маятник хитнувся в їхній бік".

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Олександр Лукашенко закликав білоруських учених скористатися сьогоднішнім моментом для своїх розробок та інноваційних пропозицій, бо потім "буде пізно". Про це політик заявив 9 лютого на зустрічі з науковцями після церемонії вручення дипломів доктора наук і атестатів професора, повідомляється на сайті лідера Республіки Білорусь.

Після офіційної частини заходу Лукашенко поспілкувався зі вченими під час чаювання. Водночас, як уточнив політик, чай йому надсилає глава Китаю Сі Цзіньпін.

У межах зустрічі лідер республіки наголосив, що сьогодні вкладаються великі фінанси в перспективні розробки, і білоруським ученим треба цим скористатися.

"Маятник хитнувся у ваш бік. І треба використати цей час, бо завтра буде пізно", — прокоментував він.

Як вважає Лукашенко, у майбутньому світ "знову заспокоїться та спочиватиме на лаврах".

"Тихо буде, спокійно, привольно, всі житимуть, жирітимуть у заново перерозподіленому світі. Світ буде інший. Це вже ніхто сьогодні не заперечує", — додав він.

Нагадаємо, 9 лютого в соцмережах написали, що білоруські військові посилюють захист автомобільної техніки "додатковими модульними установками" й "елементами бронезахисту". На опублікованих знімках видно, що кабіни бойової автомобільної техніки закриті звичайними колодами.

24 січня Олександр Лукашенко пообіцяв "знищити" учасників добровольчих воєнізованих формувань білорусів, які діють в інших країнах.