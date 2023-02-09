"Інновації" армії Лукашенка: білоруські військові зміцнюють військову техніку колодами (фото)

Згідно з постом на сторінці VK "Я военный. Бел", "додаткова броня" має захистити особовий склад і автомобілі МАЗ та "Урал" від стрілецької зброї.

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Білоруські військові посилюють захист автомобільної техніки "додатковими модульними установками" й "елементами бронезахисту". На опублікованих знімках видно, що кабіни бойової автомобільної техніки закриті звичайними колодами. Про це повідомляється на сторінці VK "Я военный. Бел".

[ + – ] Військові вантажівки з "додатковою бронею"

До такого бронезахисту вирішили вдатися, виходячи з досвіду війни в Україні, "щодо створення мобільних вогневих груп", зазначається в публікації.

[ + – ] Військові вантажівки з "додатковою бронею"

Ідея належать інженерно-технічному складу 288-ї бази резерву автомобілів, який розробив і встановив на легкові автомобілі підвищеної прохідності модульні установки для кріплення великокаліберного кулемета ДШК і ПТРК 9К113.

[ + – ] Модернізована військова техніка Білорусі

Повідомляється, що під час випробувань така техніка продемонструвала високу ефективність.

[ + – ] Модернізована військова техніка Білорусі

Крім того, білоруські військові доопрацювали додатковою бронею кабіни, двигуни та паливні баки військових вантажних автомобілів МАЗ і "Урал" для захисту особового складу й техніки від стрілецької зброї.

[ + – ] Військова техніка Білорусі

Нагадаємо, що прикордонники з Білорусі заявили про захоплення українського дрона. На записах камер відеоспостереження видно, що БПЛА запустили з території України для ведення повітряної розвідки, заявляють білоруси.

Раніше Фокус повідомляв, що доброволець розповів про проблеми в білоруській армії. Згідно з твердженнями Дениса Урбановича, бійця полку ім. Кастуся Калиновського, торік у деяких військових частинах визрівав бунт. Офіцерів, які відмовилися виконувати накази політики Лукашенка, замінили.