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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Інновації" армії Лукашенка: білоруські військові зміцнюють військову техніку колодами (фото)

Військові вантажівки з "додатковою бронею"
Фото: vk.com | Військові вантажівки з "додатковою бронею"

Згідно з постом на сторінці VK "Я военный. Бел", "додаткова броня" має захистити особовий склад і автомобілі МАЗ та "Урал" від стрілецької зброї.

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Білоруські військові посилюють захист автомобільної техніки "додатковими модульними установками" й "елементами бронезахисту". На опублікованих знімках видно, що кабіни бойової автомобільної техніки закриті звичайними колодами. Про це повідомляється на сторінці VK "Я военный. Бел".

Військові вантажівки з "додатковою бронею" Fullscreen
Військові вантажівки з "додатковою бронею"

До такого бронезахисту вирішили вдатися, виходячи з досвіду війни в Україні, "щодо створення мобільних вогневих груп", зазначається в публікації.

Військові вантажівки з "додатковою бронею" Fullscreen
Військові вантажівки з "додатковою бронею"

Ідея належать інженерно-технічному складу 288-ї бази резерву автомобілів, який розробив і встановив на легкові автомобілі підвищеної прохідності модульні установки для кріплення великокаліберного кулемета ДШК і ПТРК 9К113.

Модернізована військова техніка Білорусі Fullscreen
Модернізована військова техніка Білорусі

Повідомляється, що під час випробувань така техніка продемонструвала високу ефективність.

Модернізована військова техніка Білорусі Fullscreen
Модернізована військова техніка Білорусі

Крім того, білоруські військові доопрацювали додатковою бронею кабіни, двигуни та паливні баки військових вантажних автомобілів МАЗ і "Урал" для захисту особового складу й техніки від стрілецької зброї.

Військова техніка Білорусі Fullscreen
Військова техніка Білорусі

Нагадаємо, що прикордонники з Білорусі заявили про захоплення українського дрона. На записах камер відеоспостереження видно, що БПЛА запустили з території України для ведення повітряної розвідки, заявляють білоруси.

Раніше Фокус повідомляв, що доброволець розповів про проблеми в білоруській армії. Згідно з твердженнями Дениса Урбановича, бійця полку ім. Кастуся Калиновського, торік у деяких військових частинах визрівав бунт. Офіцерів, які відмовилися виконувати накази політики Лукашенка, замінили.