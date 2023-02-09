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Военный Фокус Российско-украинская война

"Инновации" армии Лукашенко: белорусские военные укрепляют военную технику бревнами (фото)

Военные грузовики с "дополнительной броней"
Фото: vk.com | Военные грузовики с "дополнительной броней"

Согласно посту на странице VK "Я военный. Бел", "дополнительная броня" должна защитить личный состав и автомобили МАЗ и "Урал" от стрелкового оружия.

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Белорусские военные усиливают защиту автомобильной техники "дополнительными модульными установками" и "элементами бронезащиты". На опубликованных снимках видно, что кабины боевой автомобильной техники закрыты обычными бревнами. Об этом сообщается на странице VK "Я военный. Бел".

Военные грузовики с "дополнительной броней" Fullscreen
Военные грузовики с "дополнительной броней"

К такой бронезащите решили прибегнуть, исходя из опыта войны в Украине, "касающегося создания мобильных огневых групп", отмечается в публикации.

Военные грузовики с "дополнительной броней" Fullscreen
Военные грузовики с "дополнительной броней"

Идея принадлежат инженерно-техническому составу 288‑й базы резерва автомобилей, который разработал и установил на легковые автомобили повышенной проходимости модульные установки для крепления крупнокалиберного пулемета ДШК и ПТРК "9К113".

Модернизированная военная техника Беларуси Fullscreen
Модернизированная военная техника Беларуси

Сообщается, что во время испытаний такая техника продемонстрировала высокую эффективность.

Модернизированная военная техника Беларуси Fullscreen
Модернизированная военная техника Беларуси

Более того, белорусские военные доработали дополнительной броней кабины, двигатели и топливные баки военных грузовых автомобилей МАЗ и "Урал" для защиты личного состава и техники от стрелкового оружия.

Военная техника Беларуси Fullscreen
Военная техника Беларуси

Напомним, что пограничники из Беларуси заявили о захвате украинского дрона. На записях камер видеонаблюдения видно, что БПЛА были запущены с территории Украины для ведения воздушной разведки, заявляют белорусы.

Ранее Фокус сообщал, что доброволец рассказал о проблемах в белорусской армии. Согласно утверждениям Дениса Урбановича, бойца полка им. Кастуся Калиновского, в прошлом году в некоторых воинских частях зрел бунт. Офицеров, отказавшихся выполнять приказы политика Лукашенко заменили.