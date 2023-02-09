"Инновации" армии Лукашенко: белорусские военные укрепляют военную технику бревнами (фото)

Согласно посту на странице VK "Я военный. Бел", "дополнительная броня" должна защитить личный состав и автомобили МАЗ и "Урал" от стрелкового оружия.

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Белорусские военные усиливают защиту автомобильной техники "дополнительными модульными установками" и "элементами бронезащиты". На опубликованных снимках видно, что кабины боевой автомобильной техники закрыты обычными бревнами. Об этом сообщается на странице VK "Я военный. Бел".

[ + – ] Военные грузовики с "дополнительной броней"

К такой бронезащите решили прибегнуть, исходя из опыта войны в Украине, "касающегося создания мобильных огневых групп", отмечается в публикации.

[ + – ] Военные грузовики с "дополнительной броней"

Идея принадлежат инженерно-техническому составу 288‑й базы резерва автомобилей, который разработал и установил на легковые автомобили повышенной проходимости модульные установки для крепления крупнокалиберного пулемета ДШК и ПТРК "9К113".

[ + – ] Модернизированная военная техника Беларуси

Сообщается, что во время испытаний такая техника продемонстрировала высокую эффективность.

[ + – ] Модернизированная военная техника Беларуси

Более того, белорусские военные доработали дополнительной броней кабины, двигатели и топливные баки военных грузовых автомобилей МАЗ и "Урал" для защиты личного состава и техники от стрелкового оружия.

[ + – ] Военная техника Беларуси

Напомним, что пограничники из Беларуси заявили о захвате украинского дрона. На записях камер видеонаблюдения видно, что БПЛА были запущены с территории Украины для ведения воздушной разведки, заявляют белорусы.

Ранее Фокус сообщал, что доброволец рассказал о проблемах в белорусской армии. Согласно утверждениям Дениса Урбановича, бойца полка им. Кастуся Калиновского, в прошлом году в некоторых воинских частях зрел бунт. Офицеров, отказавшихся выполнять приказы политика Лукашенко заменили.