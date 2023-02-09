"Инновации" армии Лукашенко: белорусские военные укрепляют военную технику бревнами (фото)
Согласно посту на странице VK "Я военный. Бел", "дополнительная броня" должна защитить личный состав и автомобили МАЗ и "Урал" от стрелкового оружия.
Белорусские военные усиливают защиту автомобильной техники "дополнительными модульными установками" и "элементами бронезащиты". На опубликованных снимках видно, что кабины боевой автомобильной техники закрыты обычными бревнами. Об этом сообщается на странице VK "Я военный. Бел".
К такой бронезащите решили прибегнуть, исходя из опыта войны в Украине, "касающегося создания мобильных огневых групп", отмечается в публикации.
Идея принадлежат инженерно-техническому составу 288‑й базы резерва автомобилей, который разработал и установил на легковые автомобили повышенной проходимости модульные установки для крепления крупнокалиберного пулемета ДШК и ПТРК "9К113".
Сообщается, что во время испытаний такая техника продемонстрировала высокую эффективность.
Более того, белорусские военные доработали дополнительной броней кабины, двигатели и топливные баки военных грузовых автомобилей МАЗ и "Урал" для защиты личного состава и техники от стрелкового оружия.
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