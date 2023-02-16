Лукашенко пригрозил Украине сухопутным вторжением армии Беларуси и ВС РФ

Официальный Минск, по словам политика, готов к новой фазе войны при условии, если на белорусские территории зайдут иностранные солдаты.

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Армия Беларуси готова вторгнуться с ВС РФ на территорию Украины. Об этом 16 февраля заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и местных СМИ.

В частности, в ходе пресс-конференции политик озвучил условие, при котором армия Беларуси вместе с ВС РФ вторгнется на территорию Украины.

По словам Лукашенко, полномасштабная война приобретет другой характер, если на белорусские территории зайдут иностранные военнослужащие.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер", — подчеркнул Лукашенко и добавил, что угрозы касаются не только Украины, но и остальных соседних стран.

Во время пресс-конференции белорусский политик также обвинил украинскую армию якобы в подготовке нанесения удара с использованием реактивной артиллерии. Лукашенко утверждает, что "нападение на Беларусь" было спланированной акцией Украины.

"Не знаю только, зачем это надо было (нападение на Беларусь — ред.) Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут — утром перед началом вторжения", — продолжил Лукашенко, утверждая, что Украина якобы в течение нескольких лет готовилась к агрессии против соседней Беларуси.

Стоит отметить, что в ходе пресс-конференции глава государства повторил пропагандистский тезис росСМИ и возложил на Запад ответственность за полномасштабное вторжение ВС РФ. Лукашенко считает, что союзники Украины не заинтересованы в прекращении войны и проведении мирных переговоров.

На уточняющий вопрос журналиста о том, возможна ли агрессия со стороны Минска, политик ответил следующее: "Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси".

Несколькими днями ранее Александр Лукашенко потребовал от ОДКБ определиться с позицией по Украине и заявил, что союзники по блоку не будут "отсиживаться в стороне".