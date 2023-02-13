"Буквально завтра": Лукашенко потребовал от ОДКБ определиться с позицией по Украине (видео)

По словам белорусского политика, отсидеться в стороне не получится. Он предупредил тех, кто-то думает, что конфликт РФ и Украины их не коснется, упомянул о "непростых временах" и о том, что "происходит по периметру" стран ОДКБ.

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Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны определиться с политикой по части войны в Украине, 13 февраля на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым к этому призвал белорусский политик Александр Лукашенко, передает "Белта".

"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет", — заявил Лукашенко, отметив, что уже буквально завтра странам понадобится определяться со своей позицией.

По его словам, со временем придется занять определенную позицию относительно войны в Украине, а вместе действовать всегда проще и легче.

Лукашенко предложил своему казахстанскому коллеге решать проблемы в регионе Кавказа и Центральной Азии и сплотить ОДКБ. Он упомянул о "непростых временах" и том, что "происходит по периметру".

Напомним, что Александр Григорьевич сделал футуристическое заявление об изменении мира в будущем. С его слов, завтра "мир будет другой", поэтому белорусским ученым целесообразнее воспользоваться предоставленной возможностью и заняться перспективными разработками.

Ранее Фокус сообщал об "инновациях" армии Лукашенко. Среди прочего, прошедшая модернизацию военная техника получила броню, "усиленную" обычными бревнами.