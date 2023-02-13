"Буквально завтра": Лукашенко вимагає від ОДКБ визначитися з позицією щодо України (відео)

За словами білоруського політика, відсидітися осторонь не вийде. Він попередив тих, хто думає, що конфлікт РФ і України їх не торкнеться, згадав про "непрості часи" і про те, що "відбувається по периметру" країн ОДКБ.

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Країни Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) мають визначитися з політикою щодо війни в Україні, 13 лютого на зустрічі з генеральним секретарем ОДКБ Імангалі Тасмагамбетовим до цього закликав білоруський політик Олександр Лукашенко, передає "Белта".

"Якщо хтось думає, що конфлікт України та Росії — це не наш конфлікт, що тихенько десь відсидимося, — нічого подібного, так не буде", — заявив Лукашенко, зазначивши, що вже буквально завтра країнам доведеться визначатися зі своєю позицією.

За його словами, згодом доведеться зайняти певну позицію щодо війни в Україні, а разом діяти завжди простіше та легше.

Лукашенко запропонував своєму казахстанському колезі вирішувати проблеми у регіоні Кавказу і Центральної Азії та згуртувати ОДКБ. Він згадав про "непрості часи" і те, що "відбувається по периметру".

Нагадаємо, що Олександр Григорович зробив футуристичну заяву про зміну миру в майбутньому. За його словами, завтра "світ буде іншим", тому білоруським ученим доцільніше скористатися наданою можливістю та зайнятися перспективними розробками.

Раніше Фокус повідомляв про "інновації" армії Лукашенка. Серед іншого, військова техніка, що пройшла модернізацію, отримала броню, "посилену" звичайними колодами.